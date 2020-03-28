Цырдя: Коронавирус – это война. Давайте воевать с врагом, а не с собственной страной!

Третьи истерят, что врачам не платят зарплат, угрожают физической расправой.. отказаться от премий!

Четвертые требуют отправить в отставку министра Виорику Думбрэвяну!

Пятые якобы помогают диаспоре, привозят их домой чартерами, вопреки «звериному сопротивлению властей». Правда, эти господа «забыли», что каждый чартер пропускают решением комиссии ЧП, то есть, властей.

Теперь по порядку.

1. Насчет тестов, масок и т.д. 25 марта Китай отправил Молдове гуманитарную помощь: 100 тысяч масок, 1500 тестов. 27 марта Россия отправила 10 тысяч экспресс-тестов. Скоро будет и вторая партия помощи: плюс 1000 тестов от Китая, тысячи комбинезонов, 1000 пар защитных очков, 500 термометров, бахил, перчаток. Этого хватит надолго.

2. Насчет обилия трупов, сокрытия данных. Да, у нас 199 зараженных. 2 умерли, 11 выздоровели, 18 пошли на поправку. Их тоже скоро выпишут. А все потому, что вовремя объявили карантин и ЧП.

Но зараженных будет больше, даже если в процентном соотношении цифра упала. Сейчас идет инкубация. Плюс приезжие (некоторые из них не соблюдают карантин). А вам, господа, какая цифра нравится? Сколько зараженных по вашему мнению – 50.000? 105.000, как в США? А трупов? 5000 – как в Испании? Или 9000, как в Италии? Вы не поверите, но в России, США, Италии, Франции тоже говорят, что цифры занижают. Оппозиция говорит. Так везде. Но вы лично видели больного COVID-19, который вне контроля? У всех телефоны, ФБ, ОК! Человек чихнул, весь ФБ истерит. Молдова – это большая деревня. Тут все про всех знают.

3.Про зарплаты врачам. Премьер-министр заявил, что врачам, которые борются с коронавирусом, дадут прибавку в 100% к зарплате. И это правильно.

4. Про отставку Виорики Думбрэвяну. Дескать, Минздравом должен рулить врач. Начнем с того, что у нас нет Минздрава. У нас Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Оптимизировали и объединили 3 министерства в одно. Виорика Думбрэвяну –профессионал высшего класса в социальной политике, крайне честный и порядочный человек. Сейчас она на передовой, рискует жизнью. Набрала авторитет. Вот и решили ее наши «диванные оппозиционеры» треснуть. В Молдове так принято. Даже поговорка есть – Facerea de bine e…

5. Про чартеры. Господа! Если вы хотите реально помочь, привезите граждан и устройте в ваши города на карантин! Я думаю, бельчане будут только рады.

И последнее. Коронавирус –это война. Давайте воевать с врагом, а не с собственной страной…