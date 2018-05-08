Цырдя: Концерт ДПМ есть, а тема его проведения – неизвестна

9 мая Демпартия устраивает концерт, однако пресс-служба формирования не сообщает о том, в честь чего затевается мероприятие.

Это смутило депутата Партии социалистов, политического эксперта Богдана Цырдю. Он попытался предположить “тему” концерта, выдвинув несколько вариантов.

– Одни говорят, что концерт “в честь дня Европы и дня Победы”. Другие, что концерт “в честь дня победы над Европой”. Третьи – что концерт в честь Сильвии Раду, которой наплевать и на первое и на второе, главное – в мэрию попасть. Так где же истина? – озадачился народный избранник.