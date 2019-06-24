Цырдя: Кандидаты Усатого по округам украли у ПСРМ минимум 7-10 мандатов

Политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя прокомментировал появившуюся сегодня в СМИ аудиозапись телефонного разговора посредника Влада Плахотнюка с Ренато Усатым. Ниже приводим текст комментария без сокращений.

⁃ Помните, когда ваш скромный слуга писал про марионеток Плахотнюка?

Когда говорил, что Ренато Георгиевич год пресмыкался перед кукловодом, прося прощения за свое поведение, убеждая последнего «понять и простить»?

И я же писал о том, что Дорин Киртоакэ и Ренато Усатый подали одновременно в отставку, чтобы дать контроль над Кишиневом и Бельцами Плахотнюку!

И так и было. В Кишиневе и.о. примара стал Руслан Кодряну, в Бельцах примар – Николай Григоришин.

Напомним, что Николай Григоришин – кум Андрея Чёрного, бывшего директора бельцкого ЖКХ. Так вот, Андрей Чёрный – правая рука Владимира Витюка, вице-председателя ДПМ, вице-спикера парламента!

В аудиозаписи Ренато Усатый обсуждает с советником Плахотнюка, Раду Адрианом, участие Усатого в парламентских выборах 2019 года!

Раду Адриан предлагает ему мочить врагов Плахотнюка – Додона, Санду и Нэстасе – взамен получения «паспорта» (дипломатического паспорта?)

Но при этом без участия самого Усатого в парламентских выборах. Усатый соглашается, требует «фактуры», то есть, компромата!

На парламентских выборах так и было. Усатый жестко мочил Додона, обвиняя его в играх с освобождением молдавских летчиков. Он же требовал посадить Додона.

Он же вбросил откровенную ложь про мужа Зинаиды Гречаный, который якобы лично брал кредиты в BEM. И все его обвинения крутили каналы ДПМ: «Публика», «Канал 2», «Канал 3», «Прайм».

Его кандидаты по округам украли у ПСРМ минимум 7-10 мандатов.

Сами не прошли, но задачу выполнили. Там победили кандидаты Плахотнюка!

Некоторым из кандидатов Усатого потом закрыли уголовные дела. Самого Усатого прокуроры ДПМ тут же освободили… по возвращении в Молдову! Другим так не везет.

Тысячу раз писал, и еще один раз повторюсь: сила в правде! А правда – в Боге!

Нет у тебя, Ренато Георгиевич, правды, потому и веры нет. А в остальном – живи и здравствуй.