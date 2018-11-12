Цырдя: Именно президент выводит нашу страну из мировой изоляции (ФОТО)

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя прокомментировал факт участия Игоря Додона в Форуме мира в Париже и его общения с лидерами многих государств.

Ниже публикуем текст комментария без сокращений.

Помните, как выли тролли ПАС-ДА, ДПМ и ПКРМ насчет «мировой изоляции» Игоря Додона? Мол, с ним никто кроме Владимира Путина не встречается (а этого мало?), никто не признает, руки не жмет! Да что там руки! На порог не пускают, вон прогоняют!

Обойдем стороной официальный визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Республику Молдова и проекты на 20 млн евро. Кстати, по приглашению Игоря Додона. Промолчим из жалости к хозяевам троллей, про встречу с Папой Римским, премьером Венгрии Виктором Орбаном. Проигнорируем и октябрьский молдо-российский бизнес-форум с контрактами на $250 млн! Не заметим и Всемирный конгресс семей, прошедший в Кишиневе с 14 по 16 сентября 2018 года по инициативе Игоря Додона.

Однако слепой заметит, как встречали президента Игоря Додона на Форуме мира в Париже (11 ноября 2018 года). Мы видели, как Игорь Додон провел беседы с Дональдом Трампом, Ангелой Меркель, Эмманюэлем Макроном, Реджепом Эрдоганом, А. Ван дер Белленом. Но мы в упор не видели на этой встрече спикера парламента РМ Андриана Канду и премьера Павла Филипа. Тем более, ни разу не видели и вряд ли увидим, чтобы с ними общался Владимир Путин, Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон. Может быть, на этой встрече были только президенты государств? Да нет. Премьер-министры Израиля, ФРГ, Армении присутствовали, а вот наши –нет.

Почему так? Да все просто. Они нелегитимны. И нерукопожатны. И они –уходящие «хромые утки», с которыми никто не хочет связываться и тем более встречаться. Они привели страну к международной изоляции. ЕС заморозил финансирование, Россия имеет дело только с президентом Игорем Додоном. США их принимают только на уровне отдельных сенаторов, причем за больше деньги!

Сам факт приглашения Игоря Додона на такой важный мировой форум говорит о том, что его считают легитимным, законным президентом, что ему доверяют, слушают, с ним готовы иметь дело. ДПМ отстраняет президента, а на мировых площадках с ним общаются! Именно президент выводит нашу страну из мировой изоляции. Поэтому и воют тролли…

Еще две-три такие встречи, и, боюсь, мы потеряем ДПМ и ПАСкуДА. Сердце не выдержит…