Цырдя: Господа! Это уже диагноз

Вы думаете, это случайность?

Нет, господа! Это уже диагноз.

7 сентября Игорь Додон договорился с Владимиром Путиным о серьезных скидках по ценам на газ!

А 8 сентября депутат Юрий Реницэ потребовал у Москвы вывести свою оккупационную армию из Молдовы!

Ей-богу, прав был Лавров.