Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
1 октября Президент РМ Игорь Додон участвовал в саммите Евразийского Союза. Кыргызстан проявил интерес к импорту молдавской аграрной продукции, которая сегодня портится на полях.
И что вы думаете?
3 октября лидер партии “Democrația acasă” объявил голодовку, потребовав арестовать Игоря Додона за сотрудничество с ФСБ!
Вы думаете, это случайность?
Нет, господа! Это уже диагноз.
7 сентября Игорь Додон договорился с Владимиром Путиным о серьезных скидках по ценам на газ!
А 8 сентября депутат Юрий Реницэ потребовал у Москвы вывести свою оккупационную армию из Молдовы!
Ей-богу, прав был Лавров.
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