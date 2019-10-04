Цырдя: Господа! Это уже диагноз

Цырдя: Господа! Это уже диагноз

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица. 

1 октября Президент РМ Игорь Додон участвовал в саммите Евразийского Союза. Кыргызстан проявил интерес к импорту молдавской аграрной продукции, которая сегодня портится на полях.

И что вы думаете?

3 октября лидер партии “Democrația acasă” объявил голодовку, потребовав арестовать Игоря Додона за сотрудничество с ФСБ! 

Вы думаете, это случайность?

Нет, господа! Это уже диагноз.

7 сентября Игорь Додон договорился с Владимиром Путиным о серьезных скидках по ценам на газ!

А 8 сентября депутат Юрий Реницэ потребовал у Москвы вывести свою оккупационную армию из Молдовы! 

Ей-богу, прав был Лавров.

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