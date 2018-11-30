Цырдя: Главный румын в Молдове уже не Гимпу, а Филип

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя иронично прокомментировал заявление премьер-министра страны Павла Филипа о том, что в его жилах течет румынская кровь.

Приводим ниже текст комментария без сокращений.

Я просто в шоке. Главный румын в стране уже не Михай Гимпу, а премьер-министр Павел Филип! Что же вы раньше молчали, господин Филип? И в 2010, и в 2014, и в 2015? Взяли бы тогда с Гимпу по 5%, и остались бы румыном, но вне парламента. Как Павличенко, Долганюк, Петренко, Кубряков, Волосатый, Матейчук (Матей) и другие “румыны” с русскими именами, фамилиями, образованием, пенсиями, но с румынской “кровью”.

Зачем вам должность премьер-министра, зарплата, медали, регалии, охрана от этих “темных” молдаван, да еще и гагаузов, болгар, и – о Боже – русских? Вы же “потомок” Рима! Да плюньте вы на всех и езжайте в Румынию, к своим братьям и сестрам. “Поезд унири” вы уже запустили, мост через Прут готов, “автомагистраль унири” вот-вот дойдет до Кишинева. Мы оплатим и билет, и проживание! Но при одном условии: если возьмете с собой

и других “элитных представителей”, которые презирают Молдову и молдаван. То есть, спикера, 64 депутатов парламента, 5 из 6 членов КС, директора Счетной палаты, мэров в 140 селах, которые провозгласили унирю, и лидеров блока ПАСкуДА. А мы как жили 600 лет в Молдове, так проживем еще 600, как минимум.

P. S. Предлагаю эксперимент. Берем 20 пробирок с кровью татарина, русского, гагауза, африканца, китайца и т.д. Если Филип угадает, в какой пробирке кровь румына, я голосую за ДПМ. А если нет – покупаем билет в Бухарест.