Цырдя – Филипу: Вы лишили молдаван права голоса, а сегодня возмущаетесь, что Россия дает им шанс воспользоваться этим правом?

Депутат Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Павла Филипа о том, что “миграционную амнистию молдаван можно расценивать как вмешательство РФ в наши выборы”.

Ниже публикуем текст комментария без сокращений.

На днях премьер Павел Филип выразил свой праведный гнев по поводу амнистии молдавских гастарбайтеров Россией, после их возвращения на Родину. Мол, это прямое вмешательство в выборы!

А когда в ноябре 2010 года в РМ прибыли 27 министров ЕС, которые поддержали правящий АЕИ, это что было? А когда ЕС надавил на ДПМ, заставив создать АЕИ-2? А когда в 2014, 2016, 2018 годах Румыния предоставила бесплатный проезд для наших студентов, чтобы они вернулись в РМ и голосовали против “левых”? А когда лидер ЕНП Джозеф Доул на президентских выборах 2016 года открыто призвал всех лидеров “правых” партий выйти из предвыборной гонки и поддержать Майю Санду – это, видимо, тоже “невмешательство”? Демократы тогда сняли Мариана Лупу с гонки. Или это не так?

А когда на столичных выборах от 2018 года тот же Джозеф Доул, грубо нарушив закон, нагло призывал молдавских граждан поддержать Андрея Нэстасе? Сам Павел Филип 6 июля 2018 года рассказал, как получил десятки сообщений от еврочиновников, которые в хамской манере требовали надавить на суд и признать победу Нэстасе!

А когда был принят Закон № 154 от 20 июля 2017 года, который внедрял смешанную систему? Тогда появилась и резолюция Европарламента, и грозные декларации еврокомиссаров, и даже замораживание “финансовой помощи” в €100 млн! А все потому, что смешанная система не выгодна ПАС-ДА, фаворитам евробюрократии! Это было уже не вмешательство, а неприкрытые указания, санкции и угрозы, отдающие диким Средневековьем!

И последнее.

На выборах 2010 года, по большей части на Западе, были открыты 75 избирательных участков. А вот в России, где живут 500 тысяч молдаван, были открыты… всего 5 участков.

В 2014 и 2016 годах история повторилась. Вы считаете, это нормально?

Вы лишили наших граждан права на голос, и сегодня возмущаетесь тем, что Россия дает им шанс использовать это право?