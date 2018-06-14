Цырдя: Фила-Цоп вошел в сговор с Плахотнюком против Додона

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя обратил внимание на то, “как мило сработались фин олигарха Плахотнюка и фин олигарха Цопы”. Комментарий по этому поводу он опубликовал на своей странице в соцсети.
Приводим его ниже без сокращений.
Как мило сработались фин олигарха Плахотнюка и фин олигарха Цопы! Один поет, второй подпевает. И наоборот.
5 июня, в интервью радио «Свободная Европа», фин олигарха Виктора Цопы, Андрей Нэстасе, заявил, что он приложит все усилия, «чтобы освободить президентуру от Игоря Додона». О Плахотнюке – ни слова!
11 июня и фин Плахотнюка Адриан Канду также заявил, что президентуру нужно освободить от Игоря Додона. Канду проболтался украинскому изданию censor.net.ua, что в ближайшее время ДПМ начнет расследование против президента Додона в связи с «предательством Родины». Правда, не уточнил какую Родину он имеет в виду. Видимо, Румынию. Дескать, Додон слишком тесно сотрудничает с Путиным и Москвой!
После «расследования» дело передадут в Генпрокуратуру. А как только рейтинг у И.Додона упадет, сразу запустят процедуру отставки президента (импичмент).
Только не удивляйтесь. В 2017 году Шалару, Гимпу, Санду, Нэстасе обратились в Генпрокуратуру Демпартии, требуя завести уголовное дело против Игоря Додона. А знаете по какой статье? Правильно. Предательство Родины!
У вас есть еще вопросы, кто борется с ДПМ, а кто сотрудничает с ней? Проще говоря, олигархический альянс Филата и Цопа (бином Фила-Цоп) вошёл в сговор с Владом Плахотнюком. А целью сговора является уничтожение Додона и ПСРМ и создание АЕИ-4.