Цырдя: Фила-Цоп вошел в сговор с Плахотнюком против Додона

11 июня и фин Плахотнюка Адриан Канду также заявил, что президентуру нужно освободить от Игоря Додона. Канду проболтался украинскому изданию censor.net.ua, что в ближайшее время ДПМ начнет расследование против президента Додона в связи с «предательством Родины». Правда, не уточнил какую Родину он имеет в виду. Видимо, Румынию. Дескать, Додон слишком тесно сотрудничает с Путиным и Москвой!

После «расследования» дело передадут в Генпрокуратуру. А как только рейтинг у И.Додона упадет, сразу запустят процедуру отставки президента (импичмент).

Только не удивляйтесь. В 2017 году Шалару, Гимпу, Санду, Нэстасе обратились в Генпрокуратуру Демпартии, требуя завести уголовное дело против Игоря Додона. А знаете по какой статье? Правильно. Предательство Родины!

У вас есть еще вопросы, кто борется с ДПМ, а кто сотрудничает с ней? Проще говоря, олигархический альянс Филата и Цопа (бином Фила-Цоп) вошёл в сговор с Владом Плахотнюком. А целью сговора является уничтожение Додона и ПСРМ и создание АЕИ-4.