Цырдя: Европарламент “треснул” Майю Санду

Депутат Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя прокомментировал принятую 14 ноября текущего года Европарламентом жесткую резолюцию по Молдове. По мнению Цырди, многие пункты документа “поражают своей неадекватностью”.

Ниже публикуем текст комментария Богдана Цырди без сокращений.

В пункте 2 Европарламент приветствует программу МВФ в Молдове, то есть, повышение пенсионного возраста, индексацию пенсий в 2019 году на 3.3%. В 14 пункте Европарламент “озабочен” электоральной реформой (то есть, переходом к смешанной системе) голосования, так как за нее проголосовали лишь ДПМ и ПСРМ в отсутствие консенсуса.

Господа! А когда в 2010 году АЕИ внедрил 400 изменений в Кодекс о выборах, лишив ПКРМ и ПСРМ шансов на победу, в обществе был консенсус? Ах да, кодекс писался европейскими экспертами на основе “консенсуса” с молдавскими олигархами. Но не это важно. Европейская народная партия, которая контролирует Европарламент, типа “не заметила”, что за смешанную систему проголосовала и Европейская народная партия Лянкэ. Того Лянкэ, который подписал Договор об ассоциации. Оно и понятно. Как могла ЕНП из Европарламента раскритиковать ЕНП из молдавского парламента?