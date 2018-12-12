Цырдя: Европарламент “треснул” Майю Санду

Депутат Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя прокомментировал принятую 14 ноября текущего года Европарламентом жесткую резолюцию по Молдове. По мнению Цырди, многие пункты документа “поражают своей неадекватностью”.
Ниже публикуем текст комментария Богдана Цырди без сокращений.
В пункте 2 Европарламент приветствует программу МВФ в Молдове, то есть, повышение пенсионного возраста, индексацию пенсий в 2019 году на 3.3%. В 14 пункте Европарламент “озабочен” электоральной реформой (то есть, переходом к смешанной системе) голосования, так как за нее проголосовали лишь ДПМ и ПСРМ в отсутствие консенсуса.
Господа! А когда в 2010 году АЕИ внедрил 400 изменений в Кодекс о выборах, лишив ПКРМ и ПСРМ шансов на победу, в обществе был консенсус? Ах да, кодекс писался европейскими экспертами на основе “консенсуса” с молдавскими олигархами. Но не это важно. Европейская народная партия, которая контролирует Европарламент, типа “не заметила”, что за смешанную систему проголосовала и Европейская народная партия Лянкэ. Того Лянкэ, который подписал Договор об ассоциации. Оно и понятно. Как могла ЕНП из Европарламента раскритиковать ЕНП из молдавского парламента?
В 21 пункте, только не смейтесь, Европарламент требует опубликовать отчет “Кролл-2”, вернуть украденный миллиард и привлечь к ответственности виновных! Вот это апогей маразма! Господа, согласно отчету “Кролл”, часть миллиарда была перечислена в 2 латвийских банка, потом на счета компаний из Великобритании, Belize, BVI и Панамы. Латвия и Великобритания – страны ЕС, или это нет так? Что вам мешало заморозить эти счета, и вернуть деньги в РМ? Или вы бы в доле?
Однако 21 пункт – единственный, в котором ЕС не лжет. В нем Европарламент открыто признает, что решение о госгарантиях банкам Шора подорвало доверие к РМ. Напомним, что 27 марта 2015 года Майя Санду проголосовала за выделение 5.4 млрд леев банкам Шора. Якобы, чтобы спасти вкладчиков.
Сегодня ЕС признает – это было преступлением. Ну что ж, сила в правде, а правда – в Боге.