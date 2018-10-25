Цырдя: Европа спонсировала и укрепила репрессивный аппарат Молдовы

Цырдя: Европа спонсировала и укрепила репрессивный аппарат Молдовы

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя ответил на критику, обрушившуюся на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее подарил Молдове две машины для разгона демонстраций, а также в красках рассказал, на что были потрачены ранее выделенной Европой нашей республике деньги. 

Публикуем текст комментария без сокращений.

Помните, как правые завыли, когда Реджеп Тайип Эрдоган привез 2 спецмашины «ТOМА» для разгона демонстраций? Дескать, это нарушение прав человека, это беспредел. Хотя вопросы они должны были задавать не Эрдогану, а правящей ДПМ. Ведь Эрдоган привез каждому, что просил.

По просьбе Игоря Додона – отреставрировали президентуру. По просьбе Ирины Влах – 5 культурных объектов в Гагаузии (дом культуры, детсад, больницу, дом престарелых, дом творчества). По просьбе ДПМ – 2 машины для разгона демонстраций. 

Ведь надо быть круглым идиотом, чтобы предположить, что Реджеп Эрдоган сам взял и привез такой подарок! Такие «подарки» всегда координируются.

А теперь к сути вопроса.

А почему правые молчали, когда ЕС финансировал наши силовые структуры, в том числе, полицию? В 2015-2018 годах ЕС выделил $ 7.143.348,74 для пограничной полиции и на модернизацию пункта Паланка. В 2016 году ЕС выделил полиции 57 млн € на модернизацию. 16 октября 2018 года ЕС предоставил РМ 2 млн € на повышение квалификации сотрудников полиции. Проект называется «Twinning». Также в октябре 2018 ЕС согласился выделить РМ 8 млн € на укрепление карабинеров!. Речь идет о внедрении законопроекта 353 о наделении карабинеров чертами армии! Вот оказывается, что нам нужно!

ЕС, с одной стороны, критикует режим, а с другой, продолжает укреплять его репрессивный аппарат! И более того – продолжает финансировать!!! И это после того, как в 2017 году «реформированная» полиция забила ногами священников и христиан, протестовавших против марша ЛГБТ! После того, как в сентябре проверили печень и почки унионистов и ПАС-ДА !

И самое главное.

13 июня 2013 года Европейский банк СЕ выделил РМ кредит в 39 млн € и грант в 1 млн€ на….строительство современной тюрьмы в столице на 1536 заключенных! И тогда Майя Санду не протестовала. Ведь деньги давали по просьбе ЛДПМ. Понимаете о чем речь?

ЕС дал деньги не на строительство школ, больниц, предприятий. Эти объекты они рекомендовали закрыть. Деньги дали для тюрьмы, полиции, силовиков. Теперь вы понимаете, на что идут деньги Европы?

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