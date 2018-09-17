Цырдя: Если вы против глобализации, ЕС и НАТО – вы рискуете попасть в аварию

Депутат Партии социалистов опубликовал анализ о произошедших в мире авариях с участием политиков.

Ниже публикуем текст анализа без сокращений.

6 мая 2010 года. Найджел Фарадж, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), выступающей за выход Великобритании из Евросоюза UKIP, попал в аварию. Произошло это накануне парламентских выборов. Фарадж попал в больницу.

05 июня 2016 года. Евродепутат от итальянской партии “Лига Севера” Джанлука Буонанно погиб в результате ДТП. Ранее Буонано не раз называл президента России Владимира Путина своим примером для подражания.