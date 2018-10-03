Цырдя: Если Путин доверяет Додону, почему мы не должны это делать?

2. Почему Канду хочет упразднить президентуру? Там же “их” человек! Или потому и хотят упразднить, что не их человек?

3. Почему после ДТП с кортежем президента, парламентская комиссия по безопасности, подконтрольная ДПМ, отказалась провести расследование? Ну если это обычное ДТП, это же легко доказать!

4. Почему Игоря Додона аж 4 раза отстраняли, раз он свой? Вон, Гимпу, Лупу, Тимофти исполняли все решения большинства и никто их не отстранял.

5. Как понимать, что суд отменил в 2018 году столичные выборы? Почему он не дал победу “человеку Плахотнюка” Чебану? Ведь это было бы законно!

6. Почему завели уголовные дела на Романа Тютина, Юрия Рошку (ведущий НТВ), Леонида Талмача (член совета при президенте), большинство районных советников ПСРМ, примара Глодян? Почему у членов ПАС Майи Санду нет ни одного дела? Они же борются с ДПМ!

7. Почему все борцы с Плахотнюком бойкотировали по его призыву кишиневский референдум по отставке Киртоакэ? Только ПСРМ была за отставку. Неужели потому, что Киртоакэ-лакей ДПМ, а Чебан неподконтролен ей?

8. Почему ДПМ не поддержала ни одну законодательную инициативу президента? Про материнский капитал, повышение пенсий, отмену госгарантий по миллиарду и т.д.? Он же “свой”!

9. Почему все лакеи ДПМ (PNL, PL, PUN, PPEM и даже PAS-DA) обратились в Генпрокуратуру, требуя завести уголовное дело против Игоря Додона за “предательство Родины”? Почему Додон не обратился в суд против ПАС-ДА? ДПМ это было бы выгодно!

10. И последнее. Владимир Путин ни с кем не встречался 6 раз за год! Это говорит о высоком доверии к Игорю Додону, нравится вам или нет.

Неужели Санду, Нэстасе, Усатый и лакеи Демпартии знают лучше Путина, ФСБ, СВР, ГРУ – кто с Плахотнюком, а кто нет?

Не думаю. И если Путин доверяет Додону, почему мы не должны ему доверять?