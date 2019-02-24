Цырдя: Если мы сегодня не поменяем власть, то завтра волком завоем (ВИДЕО)

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Кандидат в депутаты Парламента РМ от Партии социалистов Богдан Цырдя проголосовал на своём избирательном участке.

– Я голосовал за Молдову без коррупции, без воров, без олигархов. Я голосовал за свободную и справедливую Молдову, – отметил социалист.

Отвечая на вопрос об агрессивном поведении конкурентов, Богдан Цырдя отметил, что это говорит о страхе нынешней власти, о том, что они боятся проиграть, поэтому они пустили весь арсенал «демократии». Демократией в кавычках социалист навал подкуп, запугивание, подвоз из Приднестровья и даже карусели.

– Мы видим одни и те же автобусы. Есть подозрение, что эти автобусы с приднестровцами, которые получили по 20 долларов от Шерифа для того, чтобы голосовать за нынешнюю власть. Едут по всем районам страны и голосуют за олигархов, голосуют за нынешнюю власть, – рассказал Богдан Цырдя.

По мнению кандидата в депутаты от ПСРМ, нынешняя власть в любом случае проиграет, если не сейчас, то через пару дней. Так как сегодня страна находится уже на дне, в глубочайшей нищете и коррупции, и терпеть это уже никто не намерен.

– Если мы не поменяем сегодня эту власть, то завтра мы волком завоем. Мы и особенно пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, те люди, которые сегодня живут в нищете и глубочайшей несправедливости. С этим нужно бороться. И главное оружие – это наш голос, – считает Цырдя.

Напомним, сегодня в Молдове проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.