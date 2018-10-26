Цырдя: Если мы оставим у власти этих господ, они уничтожат всё, до последнего молдаванина (ВИДЕО)

“У нас в партии все бесстрашные, потому что как говорил Карл Маркс, пролетариату нечего терять, кроме своих цепей”. Об этом в рамках вчерашнего митинга Партии социалистов на Рышкановке заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

– У нас действительно нет счетов за границей, у нас нет паспортов заграничных. Наши семьи живут здесь. Наши дети живут здесь. Мы связываем свою судьбу с Молдовой, с Кишиневом, с нашей Родиной, с Евразийским союзом. Мы всегда были здесь, мы всегда были с вами и мы всегда будем рядом с кишиневцами, с пенсионерами, с многодетными семьями, с бедными. С теми, кто всегда ратовал за государственность, за нейтралитет, за дружбу с Россией, за демократический социализм, то есть, за то, что продвигает наша партия, – сказал он.

Цырдя выразил возмущение тем фактом, что провластные СМИ выдают “9 лет беспредела, нищеты, диктатуры и тьмы” за достижение.

– Но когда идешь по городам, по селам, я вот был в десятке сел в последний год, с кем я ни разговаривал, кого я ни спрашивал, никто мне не говорил, что он рад тому, что у него пенсия 600 леев. Никто не говорил мне, ни один педагог, ни один школьник, что он рад тому, что закрыли его школу и еще 204 школы в придачу. Я не видел и не слышал ни одного больного, который был рад был тому, что закрыли половину всех больниц. Ни одного гражданина, который хвалился и хвастался бы тем, что половина судебных инстанций закрывается. Я не видел еще никого, а если он есть, покажите мне его, я думаю, и в Костюженах мы не найдем таких граждан, которые бы рукоплескали, что украли один миллиард долларов и в придачу переложили на простых граждан выплачивать в течение 25 лет. И выплачивать не 1 миллиард, то есть 13 миллиардов леев, а в два раза больше. Получается чуть ли не два миллиарда в течение 25 лет. Понимаете, господа, товарищи, коллеги, нас еще 25 лет ждут нищета, коррупция, беспредел, только благодаря вот этим ворам, только благодаря вот этим товарищам с парализованными пальцами, которые выдают весь этот беспредел, коррупцию и так далее за евроинтеграцию, – добавил он.

Социалист отметил, что сегодня те, кто грабил страну последние 9 лет, пытаются вновь удержаться у власти, а для этого переобуваются на ходу. В частности, он отметил деятельность либералов и либерал-демократов, а также самих демократов.

– Даже демократы, хотите верьте, хотите нет, со слезами на глазах слушал в воскресенье их митинг, где все их лидеры, оказывается, ратуют за Молдову, как и мы. Еще три дня назад они продвигали евроинтеграцию в Конституции, они были за Европу, увидели, что обломались, все, хай давай поменяли кепку, и они уже за Молдову. Вот я никогда не подумал, что “за Молдову” – это повышение пенсионного возраста, кража миллиарда, что “за Молдову” – это закрытие школ, больниц, что “за Молдову” означает запрет российских телепередач, что “за Молдову” означает военные учения с НАТО, что “за Молдову” означает заморозку пенсий, зарплат и стипендий, что “за Молдову” означает украсть на глазах у всего народа ВЕМ, разрушить три банка, украсть миллиард, аэропорт, “Эйр Молдова” в придачу, на очереди – “Молдтелеком”, “Железная дорога” и Бог еще знает что. Если мы этих господ оставим, то они, хотите верьте, хотите нет, уничтожат до последней школы, до последнего предприятия, до последнего молдаванина. Давайте вместе объединимся за тех, кто был рядом с вами, за тех, кто защищал нашу дружбу с Россией, нашу государственность, нашу историю, наш язык, наши победы и нашу победу. И давайте будем с теми, кто действительно рядом со страной, рядом с народом, – подытожил Цырдя.