Цырдя: Еще есть вопросы о “случайной” связи либералов с ДТП с участием Додона?

Депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя прокомментировал внезапную отставку с поста замдиректора СИБ Руслана Мунтяну, который является братом либерала Валерия Мунтяну.

Аналитик напомнил про странное “случайное” совпадение того, что Валерий Мунтяну лоббировал интересы фирмы Avicola Floreni, грузовик которой “чисто случайно” врезался в кортеж президента Молдовы Игоря Додона.

– Руслан Мунтяну, замдиректора СИБ – брат Валерия Мунтяну. Имеет всю опeративную информацию про передвижения кортежей.

“Чисто случайно”, конечно, все лакеи дружно стали крутить пальцем у виска! Дескать, хватит бредить! Хорош лгать! Цырдя, что ты куришь, дай и нам! Совсем мозги пропил и совесть заодно!

И вот последняя новость. Чисто “случайно”, конечно, Руслан Мунтяну подал в отставку с должности замдиректора СИБ.

Эй, лакеи, что замолчали? У вас есть еще вопросы? У меня их нет, – заметил Цырдя.