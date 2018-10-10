Цырдя: Додон установил 3 стратегических рекорда в истории страны

Ниже публикуем текст комментария без сокращений:

Оно и понятно: встречается с Путиным, Эрдоганом, Макроном, имеет самый высокий рейтинг, самую крупную партию, высокие шансы на взятие власти в 2019 году.

Но есть и другие нюансы.

Будучи министром экономики, Игорь Додон установил 3 стратегических рекорда. И их до сих пор никто не смог повторить, не то, чтобы преодолеть.

1. Игорь Додон привлек самый крупный объем прямых иностранных инвестиций за всю историю страны! Судите сами: В 2007 году ПИИ составляли $540 млн, в 2008 – $711 млн, в 2014 – $200 млн, в 2015 – $170 млн, в 2016 – $98 млн, в 2017 – $ 205 млн! Даже на последнем экономическом форуме были подписаны меморандумы на $250 млн!

2. Игорь Додон добился самого высокого темпа роста ВВП на душу населения за всю историю страны! Данные дает солидный американский сайт https://knoema.com

В 2006 году $ 952 на душу населения.

В 2007 году -$1,232. прирост на 29.43 %!

В 2008 году -$1,697. Рекордный прирост за всю историю страны -37.77 %!!!!

В 2009 году –$1,526. Падение на -10.10 % в связи с мировым финансовым кризисом, госпереворотом, выборами.

В 2010 году -$1,633. Прирост на 7.01 %

В 2011 году – $1,972. Прирост на 20.75 %

В 2012 году -$ 2,046. Прирост на 3.79 %

В 2013 году $ 2,244. Прирост на 9.69 %

В 2014 году – $2,246 Прирост на – 0.05 %

В 2015 году -$ 1,828. Падение на -18.58 %

В 2016 году -$ 1,907. Прирост на 4.32 %

В 2017 году $2,280. Прирост на 19.52 %

Рост ВВП на душу населения – ключевой показатель, говорящий и о росте экономики, и о росте благосостояния! Обратите внимание: АЕИ получил с 2009 года по 2018 год около $3,052.4 млрд внешней финансовой поддержки! Но показатели альянса ниже плинтуса. ПКРМ получила гроши или еще меньше. Просто умели управлять и не воровать.

3. Самый низкий уровень долга правительства к ВВП по данным авторитетного издания tradingeconomics.com

2008 год – 19.27%

2009 – 29.12%

2010 – 26.54%

2011 – 23.4%

2012 – 24.1%

2013 – 23.4%

2014 – 24.5%

2015 – 27.3%

2016 – 37.5%

2017 – 34.4%

Теперь вы понимаете, что 9 лет мы имели застой, а не развитие? И, видимо, не стоит доказывать, что есть люди, которые создают проблемы, а есть люди, которые умеют их решать…