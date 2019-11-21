Цырдя: Додон – единственный в стране политик, который отправил Плахотнюка в отставку в 2013 году и выкинул из власти в 2019!

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Почему Додон никогда не будет Плахотнюком?

Известная истина в политике: «Держи вора!» кричит сам вор. Так и в связях с Плахотнюком – обвиняют те, кто вел бизнес с ним, был в правительстве с ним.

Не избежал этой участи и Игорь Додон, которого поддерживают Путин, Лукашенко, Эрдоган. Видимо, они не знают, кто есть кто. И ФСБ не знает. Знают Усатый и Нэстасе.

Но давайте разберемся.

1) У Игоря Додона – 3 высших образования, научная степень. Влад Плахотнюк купил диплом в Политехе.

2) Игорь Додон пришел пришел в политику из академической среды – работал преподавателем в ВУЗе. Плахотнюк – пришел из теневого бизнеса.

3) Игорь Додон – публичный политик, министр экономики, лидер ПСРМ, президент. Плахотнюк – теневой олигарх, миллиардер, ставший владельцем Nobil, Codru, Petrom, Drive, Victoriabank, BEM через схемы и захваты!

4) Игорь Додон взял непарламентскую ПСРМ и привел в парламент! Плахотнюк купил парламентскую ДПМ, прячась за спиной Лупу, которого потом кинул.

5) Игорь Додон вытаскивал из-под стражи людей, которых Плахотнюк хотел посадить. Не так ли, господа Петренко и Григорчук?

6) Игорь Додон возвращал бизнес, помогал нашим экспортерам, сняв таможенные пошлины в России, открывал рынки для Cricova, Cojusna, Castel Mimi! Плахотнюк же бизнесы отнимал, создавал проблемы. Андрей Транга, владелец Andys Pizza, не даст соврать.

7) У Игоря Додона самой большой рейтинг в стране! За него голосовали 52% граждан, избрав его президентом! У Плахотнюка – самый высокий антирейтинг: 90%! У Игоря Додона молдавское гражданство, его семья живет в РМ. У Плахотнюка – 3 гражданства (румынское, русское, чешское) и не одной Родины.

9) У Игоря Додона нет активов, домов заграницей. У Плахотнюка – все активы там!

10) Игорь Додон не связан с криминалом. Плахотнюк – был под мониторингом Интерпола за связи с «Солнечной братвой», имеет 3 уголовных дела в РФ, кучу обвинений в особо тяжких преступлениях со стороны сотни граждан!

11) Игорь Додон защищал школы, больницы, госпредприятия, православие, историю страны! Добился амнистии для молдавских гастарбайтеров. Плахотнюк продал все банки страны, отдал аэропорт, BEM, ключевые госпредприятия (AIR Moldova, Tutun CTC), 40% земли в концессию! Он – типичный компрадор, предавший национальные интересы!

12) Игоря Додона поддерживали Путин, Лукашенко, Эрдоган. Видимо, было за что! Встречался с Трампом, Макроном, папой Римским и т.д. Это признание, нравится это Санду с Нэстасе или нет. Плахотнюк – невъездной в России, как и Усатый и Шор, нерукопожатен был во всем мире!

13) Игорь Додон проводит взвешенную внешнюю политику. Плахотнюк играл в опасные геополитические игры – изгнание дипломатов РФ, запрет российских новостных программ, наезды и оскорбления в адрес ЕС!

14) Игорь Додон добился снижения цены на газ, разбил «электрическую» схему с Энергокапиталом с помощью Москвы. Плахотнюк наживался на газе, электричестве и тд.

15) Игорь Додон ходит по рынку, здоровается с простыми людьми. Плахотнюк даже с охраной боялся народа!

16) Игорь Додон в тяжелый для страны момент остался в Молдове, избавил страну от засилья олигархов. Плахотнюк – сбежал, кинув и свою партию, и всех, кто ему служил!

Но главное отличие в том, что Игорь Додон…

а) Единственный в стране политик, который отправил Плахотнюка в отставку в 2013 году и выкинул из власти в 2019!

б) Единственный политик, который отправил в отставку все олигархические правительства Плахотнюка – Филата, Лянкэ, Габурича, Стрельца, Филипа!