Цырдя: Демократы лают, а Молдова идет вперед! (ВИДЕО)

Депутат Партии социалистов Богдан Цырдя выступил на церемонии официального запуска кампании ПСРМ.

Ниже публикуем текст выступления без сокращений.

Уважаемые коллеги, товарищи, друзья!

Помните, как в 2014 году многие говорили, что ПСРМ наберет то ли 1%, то ли еще меньше?

Так мы набрали больше всех, получив 25 депутатских мандатов!

Помните, как в 2015 году либералы божились на Коране, а демократы на Камасутре, что мы никогда не получим своего башкана?

Так в 2015 Ирина Влах стала башканом с первого тура! В 2019 – то же самое, она набрала 91%! Больше набирал только Брежнев!

Помните, как демократы истерили в 2016 году, что скорее Гимпу станет геем, чем Додон президентом? Я не знаю, кто там Гимпу сейчас, но я точно знаю, что Игорь Додон – президент!

В 2019 году эти господа охрипли, убеждая всех и вся, что ПСРМ никогда не будет у власти! Так вот, сегодня у нас свой президент, свой спикер и самaя крупная фракция в парламенте – 35 депутатов!

Сегодня они убеждают себя и граждан, что у нас никогда не будет своего примара столицы…

Вы им верите?

Кстати, 3 года подряд они выли, что мы создадим альянс с Плахотнюком!

И что? В итоге именно мы прогнали из власти Плахотнюка!

Сегодня эти же придворные лакеи ДПМ воют, что, дескать, ничего не изменилось, новая власть даже хуже, чем власть Плахотнюка!

Господа, вы в своем уме?

А назовите мне хоть одного бизнесмена, у которого за эти 3 месяца отняли собственность?

Назовите хоть одного политзаключенного новой власти! Кто? Болбочану? Освободили! Петик? Тоже на свободе!

А хоть одного предприятие, которое приватизировали за бесценок, можете назвать? Как продали за гроши «Табачку», Floare-Carpet, Air Moldova, Farmaco, UNIC, Виброприбор, Tracom, Jolly Allon, Carmez, и бог еще знает что!

А одну крупную кражу при новой власти можете назвать? Типа кражи миллиарда, BEM, аэропорта?

А хоть одну схему, которую бы замутил кто-то из нынешних чиновников или министров? Конкретно.

К примеру, чиновник Х продал, как и Анатолий Шалару, 3 ракетных комплекса Нева 125 СМ за 600 тысяч долларов, то есть в 10 раз дешевле их реальной цены?

Или чиновник У, хочет, как и Дорин Киртоакэ, отдать в концессию все парковки города на 25 лет с ущербом стране в 1 млрд леев?

А хоть один политик был ликвидирован новой властью? Как Бутмалай, к примеру…

Вы хотите к этому вернуться?

Плахотнюк тоже…

Сегодня лакеи окончательно обезумели.

1) Почему в полном кризисе и при пустом бюджете с дырой в 5 млрд леев, не поднимают пенсии и зарплаты, воют они!

2) Почему суды Плахотнюка не сажают людей Плахотнюка?

3) Новый альянс аж 3 месяца у власти, а хлеб так и не стоит 16 копеек!

Для этих господ всё, что мы делаем, – плохо, всё не так.

Спрошу вас открыто:

Изгнали Плахотнюка и бандитскую ДПМ. Это плохо? Да или нет? Сняли привилегии магазинов дьюти фри Илана Шора. Отменили льготы для казино! Теперь они будут платить налоги, как и все! Или народ пускай платит, они нет? Наложили арест на активы Плахотнюка, в том числе гостиницу Нобил, 50 млн евро в Виктория банк. Наложены аресты на активы Шора. Это вам тоже не нравится? Объявили мораторий на приватизации и концессии, что спасло Молдасиг, МолдТелеком, северные электросети от приватизации за гроши. Или и это плохо? Повысят зарплаты работником медсферы. Это тоже ничего? Президент выдвинул закон об индексировании пенсий 2 раза в год, об увеличении соцпомощи на отопление зимой от 350 до 500 леев, закон о материнском капитале, закон о получении пенсии при смерти одного из супругов в течение 5 лет! Или и это ничего? То есть, когда Плахотнюк индексировал в 2019 пенсию на 3% – это супер, когда Игорь Додон до 18 – это плохо! Президент поехал в Москву. Цена на газ упадет на 15 долларов, а с января на 50 долларов! Это плохо? Лакеи говорят, что да! Я шел по улицам, спрашивал людей! Так никто не говорит, повысьте нам цену на газ процентов на 40, а лучше на 50! Все хотят и рады понижению! Все кроме лакеев! Открыт рынок России для еще 200 молдавских предприятий. Всего наберется до около 400. Может, отказаться? Продлили таможенные льготы для молдавских экспортеров в РФ еще на 6 месяцев! Или не надо было? Парламент обратился в Генпрокуратуру, требуя возбудить уголовное дело против Арапу, Лянкэ, Дрэгуцану, Лазэра! Это плохо? А то, что Шор объявлен в международный розыск, – может извиниться перед ними и дать Орден Республики? Лянкэ обкрадывал БЕМ – получил орден, Шор тоже крал – не получил! Некрасиво, да?

Скажу так – демократы лают, а Молдова идет вперед!

А все потому, что у Молдовы есть будущее, а у мафии и их лакеев – нет!