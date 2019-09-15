Цырдя: Демократы лают, а Молдова идет вперед! (ВИДЕО)

Депутат Партии социалистов Богдан Цырдя выступил на церемонии официального запуска кампании ПСРМ.
Ниже публикуем текст выступления без сокращений.
Уважаемые коллеги, товарищи, друзья!
Помните, как в 2014 году многие говорили, что ПСРМ наберет то ли 1%, то ли еще меньше?
Так мы набрали больше всех, получив 25 депутатских мандатов!
Помните, как в 2015 году либералы божились на Коране, а демократы на Камасутре, что мы никогда не получим своего башкана?
Так в 2015 Ирина Влах стала башканом с первого тура! В 2019 – то же самое, она набрала 91%! Больше набирал только Брежнев!
Помните, как демократы истерили в 2016 году, что скорее Гимпу станет геем, чем Додон президентом? Я не знаю, кто там Гимпу сейчас, но я точно знаю, что Игорь Додон – президент!
В 2019 году эти господа охрипли, убеждая всех и вся, что ПСРМ никогда не будет у власти! Так вот, сегодня у нас свой президент, свой спикер и самaя крупная фракция в парламенте – 35 депутатов!
Сегодня они убеждают себя и граждан, что у нас никогда не будет своего примара столицы…
Вы им верите?
Кстати, 3 года подряд они выли, что мы создадим альянс с Плахотнюком!
И что? В итоге именно мы прогнали из власти Плахотнюка!
Сегодня эти же придворные лакеи ДПМ воют, что, дескать, ничего не изменилось, новая власть даже хуже, чем власть Плахотнюка!
Господа, вы в своем уме?
А назовите мне хоть одного бизнесмена, у которого за эти 3 месяца отняли собственность?
Назовите хоть одного политзаключенного новой власти! Кто? Болбочану? Освободили! Петик? Тоже на свободе!
А хоть одного предприятие, которое приватизировали за бесценок, можете назвать? Как продали за гроши «Табачку», Floare-Carpet, Air Moldova, Farmaco, UNIC, Виброприбор, Tracom, Jolly Allon, Carmez, и бог еще знает что!
А одну крупную кражу при новой власти можете назвать? Типа кражи миллиарда, BEM, аэропорта?
А хоть одну схему, которую бы замутил кто-то из нынешних чиновников или министров? Конкретно.
К примеру, чиновник Х продал, как и Анатолий Шалару, 3 ракетных комплекса Нева 125 СМ за 600 тысяч долларов, то есть в 10 раз дешевле их реальной цены?
Или чиновник У, хочет, как и Дорин Киртоакэ, отдать в концессию все парковки города на 25 лет с ущербом стране в 1 млрд леев?
А хоть один политик был ликвидирован новой властью? Как Бутмалай, к примеру…
Вы хотите к этому вернуться?
Плахотнюк тоже…
Сегодня лакеи окончательно обезумели.
1) Почему в полном кризисе и при пустом бюджете с дырой в 5 млрд леев, не поднимают пенсии и зарплаты, воют они!
2) Почему суды Плахотнюка не сажают людей Плахотнюка?
3) Новый альянс аж 3 месяца у власти, а хлеб так и не стоит 16 копеек!
Для этих господ всё, что мы делаем, – плохо, всё не так.
Спрошу вас открыто:
- Изгнали Плахотнюка и бандитскую ДПМ. Это плохо? Да или нет?
- Сняли привилегии магазинов дьюти фри Илана Шора. Отменили льготы для казино! Теперь они будут платить налоги, как и все! Или народ пускай платит, они нет?
- Наложили арест на активы Плахотнюка, в том числе гостиницу Нобил, 50 млн евро в Виктория банк. Наложены аресты на активы Шора. Это вам тоже не нравится?
- Объявили мораторий на приватизации и концессии, что спасло Молдасиг, МолдТелеком, северные электросети от приватизации за гроши. Или и это плохо?
- Повысят зарплаты работником медсферы. Это тоже ничего?
- Президент выдвинул закон об индексировании пенсий 2 раза в год, об увеличении соцпомощи на отопление зимой от 350 до 500 леев, закон о материнском капитале, закон о получении пенсии при смерти одного из супругов в течение 5 лет! Или и это ничего? То есть, когда Плахотнюк индексировал в 2019 пенсию на 3% – это супер, когда Игорь Додон до 18 – это плохо!
- Президент поехал в Москву. Цена на газ упадет на 15 долларов, а с января на 50 долларов! Это плохо? Лакеи говорят, что да! Я шел по улицам, спрашивал людей! Так никто не говорит, повысьте нам цену на газ процентов на 40, а лучше на 50! Все хотят и рады понижению! Все кроме лакеев!
- Открыт рынок России для еще 200 молдавских предприятий. Всего наберется до около 400. Может, отказаться?
- Продлили таможенные льготы для молдавских экспортеров в РФ еще на 6 месяцев! Или не надо было?
- Парламент обратился в Генпрокуратуру, требуя возбудить уголовное дело против Арапу, Лянкэ, Дрэгуцану, Лазэра! Это плохо? А то, что Шор объявлен в международный розыск, – может извиниться перед ними и дать Орден Республики? Лянкэ обкрадывал БЕМ – получил орден, Шор тоже крал – не получил! Некрасиво, да?
Скажу так – демократы лают, а Молдова идет вперед!
А все потому, что у Молдовы есть будущее, а у мафии и их лакеев – нет!