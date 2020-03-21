Цырдя: Давайте помогать всем миром, спасать горящий дом!

Что с ведром бежишь, баран! Это же не поможет! Неси бочку, тупица!

Почему так медленно двигаешься, мерзавец! Из-за тебя все погибнут.

Спас женщину и детей? Так там еще куча народа в доме. Шевелись, придурок!

Другие начинают обвинять бедолагу, что из-за него огонь перекинулся и на соседний дом.

Третьи пытаются тушить соломой… Четвертые требуют, чтобы бедолага набросал песка на их дома, а то огонь может перекинуться и на них.

Но самое страшное здесь в другом. Пока всё село обсуждает «идиотские» действия спасателя, некоторые, воспользовавшись моментом, грабят своих же односельчан!

Другие подгоняют горячую солому к соседу, у которого дом круче.

Третьи орут и бьются в конвульсиях, что всё пропало, все помрем!

Вам это ничего не напоминает? Всё, как у нас.

1) Санду призывает диаспору вернуться на Родину вместе с коронавирусом. Диаспора так и делает.

2) Усатый истерит из бани, что всё пропало.

3) Шор загоняет пенсионеров на митинг в разгар эпидемии.

4) ТВ-8 Майи Санду убеждает граждан, что больных тысячи, что у нас нет лекарств, ИВЛ, коек. Дескать, все помрем.

5) Супермаркеты и аптеки надули цены в три раза и грабят граждан.

6) Люди Шора бросают призывы в сетях отменить коммуналку, налоги, кредиты, искренне надеясь, что рухнут экономика и социалка.

Уважаемые сограждане!

Возможно, власти не всегда действуют так, как вам этого хочется. Есть и ошибки.

Но посмотрите вокруг. В Италии 4,032 смертей, в Китае – 3255, Испании – 1093, Иране – 1433, Франции – 450! В Молдове – 1.

Инфицированных – пруд пруди. В Китае – 81,008, Италия – 47021, Испания – 21,571, ФРГ – 19,848, США -19,778. У нас 66.

В этих странах медицина, социалка, инфраструктура – на 10 голов выше, чем у РМ. Но ситуация хуже. Мы держимся благодаря Богу и действиям властей.

Вовремя объявили карантин, ЧП, закрыли аэропорт. Обратились к РФ, Китаю, США и другим. Снизили процент по кредитам, цену на ГСМ, ищут возможность снизить коммуналку.

Давайте помогать всем миром, спасать горящий дом! От вас требуется соблюдать карантин, не разносить панику, не верить фейкам, беречь пожилых.

Богатые могут пожертвовать деньги больницам и пенсионерам.

А молодые могут стать волонтерами, помогать старикам.

Это будет и верно, и правильно. И тогда мы победим чуму.