Цырдя: Цуркану устроили травлю только за то, что он назвал наш язык “молдавским”

Истерика, вызванная назначением Владимира Цуркана председателем КС, вызывает как минимум недоумение.

1. Получается, что, если бы председателем КС стала Домника Маноле (PPDA) или Люба Шова (PAS), КС не был бы политизирован. А вот если им стал Владимир Цуркан (ПСРМ), он тут же “политизируется”?

2. Если председателем КС становится гражданин Румынии – это хорошо. А если гражданин РМ – это плохо?

3. Когда у ДПМ было 6 судей КС, мало кто говорил, что КС захвачен. Когда у ПСРМ появился один судья – он тут же стал захваченным?

4. Когда парламент назначил Цуркана и Маноле в КС, он был хорошим кандидатом, верно? Ведь никто не возмущался. А как его сами судьи избрали председателем, он тут же стал плохим?

6. Если судьи, которых продвигали PAS и PPDA, проголосовали за Цуркана, следует ли из этого, что блок “АКУМ” признает, что его судьи не послушались партийных указаний?

7. Если судьи тайным голосованием избрали Владимира Цуркана председателем, не послушав партийных указаний, не означает ли это, что КС стал свободным, а не захваченным? Или кого-то это не устраивает?

8. Почему Владимир Цуркан должен подать в отставку с должности председателя? Может, все судьи сразу должны это сделать, за нарушение “партийной дисциплины”?

9. Все судьи КС равны. Тот, кто достоин стать судьей КС, достоин стать и председателем КС. Или в законе написано по-другому? Покажите, пожалуйста.

10. Если нынешний КС из-за Владимира Цуркана политизирован, то дайте пример из истории РМ, когда КС не был политизирован. Напомним, что политизированный не значит захваченный. И не значит, что он будет нарушать Конституцию.

На самом деле, претензии к Владимиру Цуркану нелепы. Это честный и принципиальный человек. А устроили ему травлю только за то, что он назвал язык “молдавским”. И тем самым показал уважение к Конституции. А это сегодня не модно…