Цырдя: Чтобы получить примэрию Кишинева, демократы готовы абсолютно на все

Об этом депутат от Партии социалистов заявил, проанализировав провокации последних дней, направленные на борьбу со всеми инициативами и действиями кандидата ПСРМ в генпримары Иона Чебана, а также всей партии и президента страны Игоря Додона.

– Пришел Чебан на встречу с коллективом Franzeluta – на второй день там нашли мышь в батоне. Пришел на встречу с коллективом JLC – на второй день там нашли муху в молоке! Пришел на встречу в одно госучреждение – тут же “нарисовалась” налоговая! Организовал И.Чебан мотокросс – тут же, о Боже, появляется С.Раду! Мол, это она разрешила. Я в шоке, чесслово.

Объявила ПСРМ о концерте в честь дня Победы – и ДПМ тут как тут. 9 мая они устроят концерт «в честь дня Европы и дня Победы». Понятно, что там нарисуется Раду, к гадалке не ходи. И да – Шор тоже пригласил Лещенко и Кобзона.

Объявил президент страны о проведении марша «Бессмертный Полк». И что вы думаете? Тут же появляется некий Донцов, убежденный прислужник ДПМ, и также объявляет, что это он организует Бессмертный Полк у Арки Победы.

Как вы считаете, кто будет ждать Донцова у Мемориала «Вечность»? Правильно, Сильвия Раду. Любопытно, а русофоба Багаса она возьмет с собой или припрячет?

Ставишь палатку Чебана у “Детского мира” – рядом появляются палатки С.Раду и И. Шора. Ставишь биллборды – над тобой уже висит биллборд Шора! Говорят, первоначальный лозунг гласил: «Не дадим Чебану победить с первого тура!».

30 СМИ «отказались» освещать выборы в столице. Зато освещают по полной Сильвию Раду и Регину Апостолову (партия Шора)! На каналах ДПМ лишь С.Раду работает. То клумбу посадит за 1,8 млн леев, то ДК Профсоюзов разрушит!

Увидев, что народ начинает понимать, что Раду – человек ДПМ, разыгрывают дешевый спектакль. Фанатично преданный Демпартии В. Гурэу начинает критиковать Раду! То же самое делает М.Лагута! Народу внушают: вот видите, люди ДПМ критикуют ее!

Что тут скажешь? Не поможет. Люди, узнав про ее зарплату в 430 тысячи леев в месяц на Union Fenosa за счет тарифов, про схему со 139 млн леев, поняли, с кем имеют дело.

Начался обвал рейтинга Раду, – уверен эксперт.