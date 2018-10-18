Цырдя: Чем быстрее мы сломаем эту модель, тем лучше

Экономика страны находится в коме, а кредиты лишь снабжают организм кислородом, оттягивая неминуемую смерть. Об этом на своей странице в соцсети пишет политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя, который привел анализ на эту тему.

Публикуем ниже его текст без сокращений.

1. C 2009 по 2018 годы общая сумма внешней финансовой поддержки составила $3052,4 млн. Соответственно кредиты составили $1841,8 млн, гранты – $1210,6 млн. 2. Самые крупные внешние вливания происходили циклично: в 2010 году – $352,3 млн, в 2014-м – $421,6 млн, в 2018-м – $465,4 млн. Почему именно в эти годы? Ответ на поверхности. Это годы парламентских выборов. Запад вбрасывает в эти годы огромные суммы, чтобы поддержать правые партии. 3. Внешнее финансирование только усугубило проблемы. Возьмём базовый показатель – структуру ВВП по секторам экономики. Данные взяты с солидного американского сайта statista.com. В 2008 году услуги составляли 56,43%, сельское хозяйство – 8,81%, промышленность – 19,12%. В 2017 году услуги составляли 55,36%, сельское хозяйство – 12,21%, промышленность – 17,88%. То есть, структура экономики является неевропейской. В Европе сельское хозяйство -4%! 4. Сравнение ВВП на душу населения с другими странами обескураживает.По данным МВФ, в 2017 году у РМ ВВП составлял $2279, у Папуа-Новая Гвинея – $2861, Монголии – $3639, Анголы – $4407, Намибии – $5413, у Люксембурга – $105 803. 5. На самом деле внешние кредиты и гранты лишили Молдову воли к реформам и модернизации, закрепили отсталость и стагнацию. Экономика страны находится в коме, а кредиты лишь снабжают организм кислородом, оттягивая неминуемую смерть. И чем быстрее мы сломаем эту модель, тем лучше.