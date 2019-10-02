Цырдя: Чебан идет к избирателю с конкретными делами, а его оппоненты – с ядовитой критикой

Было построено 250 игровых и 150 спортивных площадок, 10 стадионов, отремонтировали 170 школ, 190 детсадов, купили 12 единиц спецтехники, 40 новых троллейбусов, 31 новый автобус, установили 1132 скамейки и 20 беседок, запущен поющий фонтан на Ботанике, отреставрирован парк “Валя Морилор”. Десятки тысяч семей получили социальную помощь.

Вопрос здесь даже не в том, кто сделал больше. Вопрос в том, кто знает, что и как делать, кто готов взять на себя риск и идти напролом против строительной мафии, чиновничьих картелей, кто не побоится бросить им вызов, кто знает, как сделать город лучше.

Борьба за мэрию в полном разгаре. Не хочу ванговать и не буду. Но я точно знаю, что он защитил тысячи граждан от беспредела строительной мафии.

Точно знаю, что он помог десяткам тысяч с компенсациями, пособиями и др. И я точно знаю, что они ему всегда будут благодарны. А это дорогого стоит!