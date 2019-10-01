Цырдя: Чебан – боец, который всегда боролся не за себя, а за горожан (ФОТО)

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Иван Чебан известен как бесстрашный борец с коррупцией в столичной мэрии.
Он раскрыл мошеннические схемы с парковками, земельными участками, госзакупками автобусов! На них и попались Киртоакэ, Грозаву, Кодряну!
Но куда сложней была борьба со строительной мафией, которая шла бульдозером против жителей города, разрушала парки, детские площадки, избивала граждан!
Иван Васильевич остановил 37 незаконных строек!
1) Все жители Ботаники помнят беспредел строительной мафии по улице Дечебал 66, 72, 21, Трандафирилор, 6, Дачия, 5, 55, Пандурилор, 2. Автор этих строк и сам получил хороших тумаков от охранников!
2) Отчаянные битвы шли на Рышкановке по улицам А. Дога, 32/2, Димо, 31/1, 7/3, Зимбрулуй (напротив Института труда) – здесь тоже удалось остановить незаконное строительство автозаправок и многоэтажек.
3) Убежден, что и жители Буюкан помнят сражения по ул. Каля Ешилор, 11/2 (парк Алунел), Каля Ешилор, 16/2 (парк «Ла извор»), Каля Ешилор, 55, Н. Костин, 51, Белинского, 4!
Здесь огромными усилиями удалось остановить стройки многоэтажек и бензоколонок прямо в парках и дворах!
В битве по ул. Крянгэ, 1 (у Пединститута, ансамбль «Кодрянка») участвовал и ваш скромный слуга. Противостояние длилось много недель. Но нам удалось отстоять парк!
4) Особенно тяжело шли бои за центр города. Здесь сотка стоит 30 тысяч евро и выше.
Вот почему мафия застройщиков зубами вцепилась в участки по ул. Друмул Виилор, 40/2, в парке по ул. Трифанбалта, Хынчешть, 60g, Г. Асаки 4, Тимиш, 14.
Планы были планетарные – десятки многоэтажек по 14 этажей и выше!
Скажу как есть – Иван Чебан не просто управленец и профессионал. Он боец. Но в отличие от некоторых наших «бойцов», он всегда боролся не за себя, а за горожан. И именно за это его уважают жители, которых он лично защищал.
Борьба за мэрию в полном разгаре мэрию. Но я точно знаю – он уже завоевал благодарность тысячи горожан.
А разве этого мало?