Цырдя: Молдова – полуколония США

7 апреля 2009 года в РМ состоялся госпереворот, который окончательно превратил страну в полуколонию США.

Об этом на своей странице в соцсети написал политический аналитик, депутат ПСРМ Богдан Цырдя. Зависимость эта, по его словам, была оформлена и юридически: план РМ-ЕС(2005), план РМ-НАТО(2006), Меморандумы с МВФ (2010, 2016), план по либерализации визового режима(2010), договор об ассоциации (2014).

Цырдя подчеркнул, что так как у Молдовы нет нефти, газа либо урана, то интерес Запада к нашей стране один: превращение в политический и военный плацдарм для борьбы против России.

– Любая колония платит контрибуции: а) дорогие кредиты (в РМ-более 2 млрд $); б) сдача стратегических активов, где вложения минимальны, прибыль – максимальна: банки (Victoria Bank, Mobias Banca, MAIB), электрораспределительные сети (Union Fenosa), телекоммуникации (Moldcell, Orange); c) открытие мощных тороговых сетей: Kaufland, Lidl, Metro…с одновременным уничтожением местного производства по требованию МВФ (Alfa, Mezon, Счетмаш, Траком). Одновременно уничтожаются банки: БЕМ, БС, Унибанк. Это позволяет взять финансы под контроль; в) концессия доходных объектов на длительный срок: 40% территории оффшору Frontrea Resources, Кишиневского аэропорта, автобусных станций; г) закрытие рынка для РФ через внедрение евростандартов. Закрытие медийного рынка через закон о борьбе с российской пропагандой. Закрытие культурного пространства через выдворение всех журналистов, политологов из РФ; д) присоединение к единому энергетическому пространству – газопровод Яссы-Унгены, Унгены Кишинев; е) декапитализация страны: кража миллиарда, аэропорт, МЖД, отмывание $22 млрд; 5. В колониях уровень жизни, как правило, низкий, бедность зашкаливает. 6. Вся политическая система находится под жестким контролем посольства США, советников, офиса НАТО и кучи НПО. 7. В колониях управляют компрадоры и олигархи, а власть состоит из людей, имеющих гражданство, образование, активы на Западе. По-другому – никак. Их контролируют через их банковские счета и компромат. Поэтому борьба «прозападных» политиков против олигархов рассчитана на идиотов. 8. Любая попытка выйти из-под диктата США жестко пресекается. В 2009 году – революция, в 2010 – митинги против альянса ДПМ-ПКРМ, в 2014 – снятие “Родина” с выборов, в 2017 – лишения полномочий президента и дисскредитация ПСРМ. Лидеры и олигархи, ведущие свою игру, – арестовываются. Потом арестовывают тех, кто арестовал первых. 9. В колониях борьба одного лакея США (ПАС-ДА) против другого лакея США (ДПМ) – маскарад. Вся борьба ведется против ПСРМ и И.Додона, чтобы сохранить оккупацию и внешнее управление страны. Как-то так, – описал Цырдя.