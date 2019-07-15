Цырдя: Абсурд! “Освободить юстицию” из-под контроля Плахотнюка хотят его же люди

2) В кресло судьи Конституционного суда рвется судья Домника Маноле! Она “всего лишь” двоюродная сестра Думитру Дьякова, почетного председателя ДПМ, которая подчинила себе всю юстицию! Напомним, что она запретила НИТ, имеет множество разбирательств в ЕСПЧ!

3) Ей конкуренцию составляет Тео Кырнац, бывший член Высшего совета магистратуры (2013-2017) – во время кражи миллиарда! Напомним, что ВСМ был полностью под контролем Плахотнюка. Подал он в отставку 10 октября 2017 года, после провала теста на полиграфе!

4) Поговаривают, что Иван Дьяков спит и видит себя прокурором Кишинева. Он “всего лишь” брат Дьякова и кум генпрокурора Харунжена! Исследования rise.md убедительно показали его служение Владимиру Плахотнюку.

5) На конкурс директора Национального антикоррупционного центра подписался – о Боже! – Михаил Гофман, бывший заместитель начальника управления по борьбе с отмыванием денег! Под его чутким присмотром (не хочется думать, что руководством) через Молдову отмыли 22 млрд долларов из России! Сей господин сначала обвинил Плахотнюка в краже миллиарда, потом сбежал в США, потом “прозрел” …и стал отмывать Плахотнюка!

Короче, нам предлагают, чтобы люди Плахотнюка освободили юстицию от контроля Плахотнюка.

Что скажете, уважаемые граждане? Дадим этим господам второй шанс?!