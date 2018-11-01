Цырдя: 2018-й станет годом похорон унионистов и возрождения Молдовы

2018 год должен был стать символичным, благодаря столетию “унири”, однако на деле оказался годом похорон унионистов. Об этом на своей странице в соцсети пишет политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

Он привел аргументы в поддержку своего мнения. Ниже публикуем текст без сокращений:

1. Именно в 2018 году Кишинев избавился от мэра униониста Дорина Киртоакэ, который 10 лет гнобил столицу.

2. Именно в 2018 году унионист Валерий Мунтяну набрал 3% на столичных выборах, а унионист Константин Кодряну – 4%.

3. Именно в 2018 году все унионистские партии окончательно исчезли с политического поля. PL Гимпу опустилась ниже плинтуса, имея рейтинг в 2% или меньше. Партия Шалару PUN имеет 1% без перспективы дойти до 2%. PNL Павличенко никогда не имела больше 1% и не будет иметь. Проще говоря, в будущем парламенте унионистских партий не будет!

4. Именно в год 100-летия унири провалилась попытка внести евроинтеграцию в конституцию. Даже проевропейские PL, PLDM, PCRM были против. То есть, сами проевропейцы не верят в евроинтеграцию.

5. Именно в год 100-летия унири, то есть, 1 ноября 2018 года, парламент отказался внести румынский язык в Конституцию. Даже депутатам с румынскими паспортами (а их 64) было наплевать на румынский язык. Только 21 поддержали идею, надеясь, видимо на медали от румынского посольства.

6. Именно в год 100-летия унири румынскому унионисту Джеорже Симиону запретили въезд в Молдову, а остальных унионистов отдубасила молдавская полиция, реформированная на деньги ЕС и Румынии.

7. Именно в год 100-летия унири спикер и гражданин Румынии Андриан Канду заявил, что униря невозможна в принципе, а сама ДПМ запела песню “PRO Moldova”.

8. Именно в год 100-летия унири мы узнали, что Михай Гимпу купил себе отель в Румынии. А это знак, что чемоданы упакованы.

9. Именно в год 100-летия унири начался разворот на Восток. РМ получила статус наблюдателя в ЕАЭС, президент Турции посетил Молдову, китайские корпорации получили тендеры на ремонты дорог, РМ обсуждает кредиты с Китаем, РФ предложила крупные инвестиции ($1 млрд) в Молдову, Беларусь открыла авиалинию Кишинев -Минск…

10. Именно в год 100-летия унири был восстановлен центральный символ молдавской государственности – здание президентуры, ранее разрушенное прорумынскими силами…

Видимо, 2018 год станет годом не только похорон унионистов, но и возрождения Молдовы.