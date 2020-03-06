“Цветочный патруль”: в Приднестровье поздравили женщин-водителей с наступающим 8 Марта

“Цветочный патруль”: в Приднестровье поздравили женщин-водителей с наступающим 8 Марта

В преддверии 8 Марта во всех городах Приднестровья проходит акция “Цветочный патруль”. Вместо проверки документов сотрудники ГАИ дарят женщинам-водителям цветы и тёплые поздравления.

Женщины признались, что такая остановка стала приятным сюрпризом. Прекрасной половине автовладельцев дарили тюльпаны и искренние пожелания, пишет novostipmr.com.

А в Дубоссарах автоинспекторы поздравляли не только автолюбительниц, но и всех участниц дорожного движения. Жительницы города на такое необычное поздравление отвечали искренними улыбками.

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