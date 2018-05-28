Цуркан: Популист Нэстасе собирается начинать проект, который уже внедряется социалистами

К руководству столицей Молдовы сегодня стремится человек, который даже не знает, за что и как голосовал муниципальный совет Кишинева.

Об этом сказал мунсоветник от Партии социалистов Никита Цуркан, раскритиковав популистское заявление кандидата в примары Андрея Нэстасе о намерении внедрить интегрированную систему электронных билетов „e-ticket”, а также поддерживать разработку мобильных и веб-приложений, содержащих открытую информацию о расписании и движении общественного транспорта.

Цуркан отметил, что концепция удобного и безопасного транспорта в Кишиневе уже внедряется по инициативе фракции ПСРМ, а концепция внедрения электронного билета была одобрена в мунсовете еще 22 декабря прошлого года, и на сегодняшний день готовятся все документы для запуска процедуры тендера.

– Вопрос к вам, уважаемые знатоки: что собирается внедрять популист Нэстасе? На всякий случай хочу напомнить Нэстасе, что фракция ПСРМ во главе с Ионом Чебаном уже запустила проекты: – Электронная система госзакупок

– Электронное голосование

– Разработала концепцию “Единого окна” в примэрии

– Автоматизированная система петиций

– Благодаря усилиям нашей франции, все заседания комиссий проходят в режиме online и всегда можно открыть видео и посмотреть кто и как голосовал. И это я только затронул часть проектов, которые фракция ПСРМ внедрила, для того, чтобы сделать жизнь каждого кишиневца и гостя города легче и приятнее! – отметил Цуркан.