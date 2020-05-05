Цуркан оспорил решение об его отстранении с поста председателя КС

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Владимир Цуркан оспорил решение об его отстранении с поста председателя Конституционного суда, а также решение, согласно которому главой ведомства была избрана Домника Маноле. Обращение Цуркана было зарегистрировано в секретариате КС вчера утром.

Оно будет рассмотрено в течение 15 дней, но не до 7 мая, когда судьи вынесут вердикт о кредитном соглашении с Россией, пишет tv8.md.

Стоит отметить, что ранее, в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”, бывший председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш назвал произошедшее в КС “странным”. Он отметил, что в постановлении Суда по поводу отстранения от должности Цуркана не приводится никаких “доводов, доказательств и мотивов”.

– Есть только одна-единственная фраза – что ему выражают вотум недоверия. А из чего слагается этот вотум – я в постановлении КС не увидел. А должно быть. Каждый судья знает, что акты судебных органов, а Конституционный суд тоже судебный орган, должны быть законными и обоснованными. Не только ссылка на конкретные нормы закона, но и мотивы. В данном случае мы этого не видим, – сказал Пушкаш.

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