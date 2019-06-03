Цуркан об электронной оплате в общественном транспорте: Все будет транспарентно

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На минувшей неделе примэрия Кишинева опубликовала информацию о проведении тендера для отбора компании, которая будет осуществлять проект по электронной системе оплаты проезда в Кишиневе. С соответствующей инициативой ранее выступила фракция Партии социалистов в Муниципальном совете.

– Спустя минимум 2 года после попытки внедрения электронного билета в общественном транспорте муниципия и спустя 11 лет после того, как только начали обсуждать данный вопрос, в пятницу была опубликована информация о проведении тендера. Надеемся, что никаких препятствий в его осуществлении не будет, – отметил автор проекта, советник ПСРМ Никита Цуркан.

По его словам, в будущем проект можно будет осуществить и в маршрутках.

– Данный проект позволит раз и навсегда решить вопрос с коррупцией. Все будет транспарентно. Мы будем знать, какой пассажиропоток в общественном транспорте. Кроме этого, с одним билетом граждане смогут ехать и в троллейбусе, и в автобусе, – сказал социалист.

Он также опроверг слухи о том, что с внедрением проекта по электронной системе оплаты проезда, увеличится стоимость проезда, а кондукторы будут уволены.

– Пока предпосылок для увеличения стоимости проезда нет. Чтобы увеличить сумму, необходимо, чтобы вопрос был рассмотрен и проголосован на Муниципальном совете. Что касается кондукторов – они не будут уволены. У них будет переквалификация и, кто захочет, сможет далее работать в управлении, но на других должностях, – сказал Цуркан.

Социалист призвал исполнительную власть не препятствовать осуществлению проекта.

– Хватит делать селфи. Люди устали от ваших фото в соцсетях. Пройдитесь и поговорите с водителями и пешеходами, они вам расскажут, как ехать и ходить по городу при забитых ливневках. Прочитайте хоть одну-две книги по градостроительству, и вы многое узнаете, в том числе, и про ливневки, и про уровень бордюра. Решайте проблемы в городе, а не делайте селфи. Хватит обманывать людей, хватит пиариться. Идите и начните работать, – призвал Цуркан.