Цуркан намерен взыскать ущерб за лживое заявление Дудника и перечислить деньги в детские сады (ВИДЕО)

Депутат Партии социалистов Владимир Цуркан выступил с жесткой репликой в адрес депутата ДПМ Корнела Дудника за распространенную им на прошлом заседании законодательного органа лживую информацию.

В частности, Дудник заявил, что на территории бывшего Республиканского стадиона находятся теннисный корт и ресторан, которые, якобы, приносят доход некоторым депутатам ПСРМ. Цуркан отметил, что это – ложь.

– Господин Дудник, я вынужден вас огорчить. Ни я, ни мои коллеги не имеем на территории бывшего Республиканского стадиона какой-либо собственности. Единственное, в чем вы не ошиблись, это в названии этого ресторана, потому что сами туда неоднократно захаживаете откушать, – заявил депутат.

В данной связи Цуркан отметил, что, он, как генерал, привык жить по принципу “Честь имею” и попросил председателя парламента Андриана Канду предоставить депутату ДПМ возможность извиниться.

– В противном случае стоимость вот того самого объекта, который вы мне приписываете, придется с вас взыскать и перечислить в детские дошкольные учреждения, чтобы хоть какая-то польза была от этих лживых и ложных заявлений, – подытожил социалист.