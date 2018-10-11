Цуркан намерен взыскать ущерб за лживое заявление Дудника и перечислить деньги в детские сады (ВИДЕО)

Цуркан намерен взыскать ущерб за лживое заявление Дудника и перечислить деньги в детские сады (ВИДЕО)

Депутат Партии социалистов Владимир Цуркан выступил с жесткой репликой в адрес депутата ДПМ Корнела Дудника за распространенную им на прошлом заседании законодательного органа лживую информацию. 

В частности, Дудник заявил, что на территории бывшего Республиканского стадиона находятся теннисный корт и ресторан, которые, якобы, приносят доход некоторым депутатам ПСРМ. Цуркан отметил, что это – ложь.

– Господин Дудник, я вынужден вас огорчить. Ни я, ни мои коллеги не имеем на территории бывшего Республиканского стадиона какой-либо собственности. Единственное, в чем вы не ошиблись, это в названии этого ресторана, потому что сами туда неоднократно захаживаете откушать, – заявил депутат. 

В данной связи Цуркан отметил, что, он, как генерал, привык жить по принципу “Честь имею” и попросил председателя парламента Андриана Канду предоставить депутату ДПМ возможность извиниться.

– В противном случае стоимость вот того самого объекта, который вы мне приписываете, придется с вас взыскать и перечислить в детские дошкольные учреждения, чтобы хоть какая-то польза была от этих лживых и ложных заявлений, – подытожил социалист. 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md