Цуркан: Или работаем, или распускаем Муниципальный совет! (ВИДЕО)

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Советник фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Никита Цуркан обратился в понедельник к и.о примара Руслану Кодряну с требованием перестать заниматься ерундой и начать работать.

– Был один, который играл на тормозных дисках, потом вторая, которая ковры стелила, и теперь третий, которому надо подарить селфи-палку, так как вместо работы выкладывает только фотографии в социальные сети, – сказал Цуркан.

Советник возмутился решением и.о примара Руслана Кодряну объединить автобусный и троллейбусный парки.

– Вы кого-то спросили? С кем-то посоветовались, с экспертами или еще кем-то? У вас нет денег на зарплаты учителям и компенсации, зато приклеили наклейки с QR-кодом в троллейбусах. Потом что будет? Скажете, что вы троллейбус придумали? Почему не говорите, что по инициативе фракции ПСРМ выделили деньги на закупку автобусов, но в 2018 году почему-то не провели тендер? Кстати, расскажите, как за пять дней новые автобусы доехали из Кипра до Кишинева растоможенными? Почему они до сих пор едут с белыми номерами, а не с желтыми? – обратился Цуркан к Кодряну посредством СМИ.

Советник ПСРМ также напомнил и.о примара, что именно фракция социалистов в Мунсовете предложила установить систему GPS на спецтехнику предприятий, подконтрольных примэрии. По его словам, система давно установлена и работает. Цуркан также отметил, что давно готов проект по электронной системе оплаты проезда в общественном транспорте, однако он до сих пор не внедрен в жизнь только потому, что процесс тормозит примэрия.

– Начните работать. Если не хотите, тогда распускаем этот совет и назначаем нового примара, который будет работать, а не пиариться с селфи-палкой, – призвал советник и.о примара и исполнительную власть.