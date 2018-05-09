Цуркан: День Победы – это возможность объединить все молдавское общество (ВИДЕО)

Все настоящие патриоты Республики Молдова должны сегодня праздновать День Победы, в независимости от национальности, возраста и политических предпочтений.

Уверенность в этом высказал депутат от Партии социалистов Владимир Цуркан, принявший сегодня участие в многотысячном Марше Победы в Кишиневе.

– Это возможность объединить все молдавское общество. Это и урок для всех нас, это возможность понять, что такое война и что такое мир. Для меня лично это и семейный праздник, потому что в этот день родился мой отец, участник войны. К сожалению, сегодня его уже нет в живых. И в этот же день родилась моя внучка. Так что для меня это потрясающий праздник, – отметил народный избранник.

Напомним, что сегодня в Кишиневе проходят общегражданский Марш Победы и ставшая уже традиционной акция “Бессмертный полк”. Десятки тысяч граждан пройдут единой колонной от Арки Победы до Мемориала воинской славы “Вечность”, где почтут память героев ВОВ. Колонну возглавил глава государства, который ранее прогнозировал самый масштабный Марш Победы за все годы.