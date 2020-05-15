COVID-19 унёс жизни ещё двух человек

COVID-19 унёс жизни ещё двух человек

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает об ещё двух летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом.

Речь о 65-летней жительнице Дрокиевского района. У пациентки был сахарный диабет и иные проблемы со здоровьем. Также скончалась 45-летняя жительница Тирасполя, страдавшая онкологическим заболеванием.

Общее число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, составляет на данный момент 196.

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