COVID-19 унёс жизни ещё двух человек

0

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает об ещё двух летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом.

Речь о 65-летней жительнице Дрокиевского района. У пациентки был сахарный диабет и иные проблемы со здоровьем. Также скончалась 45-летняя жительница Тирасполя, страдавшая онкологическим заболеванием.

Общее число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, составляет на данный момент 196.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.