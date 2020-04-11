“Constructorul COVID-19” готов к приёму пациентов с подозрением на коронавирус (ФОТО)

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Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

– Медико-санитарное учреждение “Constructorul COVID-19” готово к приёму пациентов с подозрением на коронавирус. Здесь можно будет разместить около 120 человек, – отметил он.

Для оснащения учреждения всем необходимым выделили 500 тысяч леев. Проживание медработников, а также питание врачей и пациентов также обеспечит муниципалитет.

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