CМИ сообщили о странном ДТП с участием автобусов, направлявшихся на митинг ДПМ

Два микроавтобуса, которые направились на митинг ДПМ, организованный в воскресенье, 21 октября, попали в аварию. В одном из транспортных средств находился депутат Народного собрания Гагаузии.

По имеющейся информации дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Чукур-Минджир Чимишлийского района, пишет stiri.md. В автобусах находились депутат Народного собрания Гагаузии Виталий Драгой, а также директор дочерней компании Moldova Gaz в Комрате Анна Беженар, пишет источник. Офицер пресс-службы ГИП Мариана Бециву подтвердила, что такой инцидент действительно был зарегистрирован.

– 21 октября на трассе М3 в селе Чукур-Минджир, Чимишлия, столкнулись два автобуса. 31-летний водитель автобуса Mercedes не учел дистанцию и врезался сзади в автобус Mercedes 416, за рулем которого находился 58-летний мужчина, – сообщила она.

Представители полиции сообщили, что инцидент произошёл приблизительно в 09.00 утра. Кроме этого, по данным правоохранительных органов, 31-летний водитель превысил скорость движения. В двух автобусах находились пассажиры, однако в результате ДТП никто не пострадал, пишет protv.md, несмотря на то, что ранее была распространена информация о десятках пострадавших. Более того, по данным полиции, в результате аварии даже автобусы не получили технические повреждения, хотя фотографии с места происшествия говорят об обратном.

В районной больнице Комрата, в свою очередь, заявили, что информация о пострадавших в результате данного ДТП к ним не поступала. Более того, до настоящего времени в Инспекторат полиции Чимишлии, так же как и в другие медицинские учреждения района, не обращались люди, пострадавшие в данном ДТП.

Представители ДПМ данный инцидент никак не прокомментировали.