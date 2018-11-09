Цитрусовые дешевле, овощи и фрукты – дороже: как изменились цены на продукты в Молдове в октябре (ТАБЛИЦА)

По данным Национального бюро статистики, в октябре 2018 года по сравнению с сентябрём было зафиксирован рост цен на продовольственные товары. В прошлом месяце годовая инфляция (за 12 месяцев с ноября 2017 года по октябрь 2018 года) составила 1,2%, в том числе: продовольственные товары – 2,3%, непродовольственные товары – 2,5% и услуги – (-2,3%).

В указанный период увеличились цены на следующие продукты:

косточковые фрукты – на 25,6%;

свежие фрукты – на 11,1% (особенно: помидоры – на 64,8%, кабачки – на 55%, перец – на 15,4%, огурцы – на 11,7%, баклажаны – на 7,7%, сушёный лук – на 7,4%);

куриные яйца – на 4,5%;

сало – 3,1%;

молочные продукты – на 0,9%;

мясо, мясные продукты и консервы – 0,4%;

мёд, шоколад и конфеты – 0,4%.

А наиболее значительное падение цен было зафиксировано на: цитрусовые (23,7%), капусту (18,7%), семечковые фрукты (13,5%), экзотические фрукты (8,0%), красную свеклу (6,9%), морковь (6,0%), картофель и орехи (по 2,7%), сахар (2,4%), сушёные фрукты и ягоды (1,2%), крупы (0,4%).

Индекс потребительских цен в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2018 года составил 100,4%, тогда как в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2017 года индекс потребительских цен был 101,5%.