ЦИК зарегистрировал 321 кандидата по одномандатным округам: больше всего претендентов – на Западе и в США и Канаде

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Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов как по общенациональному, так и по одномандатным округам. В пятницу ЦИК представил окончательные данные о количестве зарегистрированных конкурентах на выборах. Так, баллотироваться в парламент по одномандатным округам будут 321 кандидат, из которых 264 представляют политические формирования, а 57 идут на выборы в качестве независимых претендентов.

Центризбирком отмечает, что количество кандидатов на различных одномандатных округах отличается. Так, в 15 округах за должность депутата поборются по 6 конкурентов. В 10 округах – по 7 человек, в 6 округах – по 6 человек, в 11 округах – по 5 человек, в 5 округах – по 4 человека. В двух округах зарегистрированы по 13 конкурентов, в одном округе – 9 и еще в одном – всего 3.

Больше всего кандидатов – по 13 человек – на одномандатном округе №50, который включает западные страны, а также на округе №51, включающем США и Канаду. Меньше всего – на одномандатном округе №4, в городе Рышкань, зарегистрированы всего 3 кандидата. ЦИК также сообщает, что 37 потенциальных претендентов в кандидаты по одномандатным округам не были зарегистрированы по тем или иным причинам.

Напомним, ранее стало известно, что по общенациональному округу были зарегистрированы 15 кандидатов – это 14 партий и один избирательный блок. Очередные выборы в Парламент Республики Молдова состоятся 24 февраля.