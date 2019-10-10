ЦИК выступила с предупреждением к конкурентам на выборах

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Центральная избирательная комиссия напоминает электоральным конкурентам о необходимости соблюдения норм закона, касающихся проведения предвыборной агитации.

Кодекс о выборах четко предусматривает, что граждане Республики Молдова, партии и другие общественно-политические организации, электоральные блоки, кандидаты и их доверенные лица могут свободно обсуждать предвыборные программы электоральных конкурентов, их политические, профессиональные и личные качества, а также проводить предвыборную агитацию в рамках собраний, митингов, встреч с избирателями, посредством СМИ, размещения электоральных афиш, а также любых других способов коммуникации.

В то же время электоральным конкурентам запрещено привлекать в любой форме в мероприятия по предвыборной агитации лица, которые не являются гражданами Республики Молдова. Не могут быть использованы в качестве электоральной рекламы изображения государственных учреждений или публичной администрации, как в стране, так и за рубежом, или общественных организаций. Запрещено сочетание цветов и/или звуков, которые содержат национальные символы РМ или другого государства, использование материалов с историческими личностями из РМ или из-за границы, символистикой иностранных государств или международных организаций, а также с изображением иностранных официальных лиц.

ЦИК также отмечает, что в день выборов, и в день, предшествующий голосованию, запрещена любого рода предвыборная агитация. Исключение составляют лишь ранее размещенные в Интернете и на рекламных панно материалы.