ЦИК: Второй тур выборов состоится 3 ноября

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Второй тур выборов в 383 населенных пунктах страны, в том числе в Кишиневе, состоится 3 ноября. Соответствующее решение было принято сегодня утром Центральной избирательной комиссией.

В избирательные бюллетени будут включены первые два кандидата, набравшие наибольшее число голосов на выборах от 20 октября. Их имена будут представлены в порядка убывания числа голосов, набранных в первом туре. Если один из кандидатов откажется от участия в выборах не позднее, чем за 7 дней до дня голосования, выборы пройдут между оставшимся кандидатом и следующим кандидатом, который набрал наибольшее количество голосов в первом туре.

Избирательные бюллетени будут напечатаны, согласно утвержденному Комиссией образцу для выборов от 20 октября, а голосование будет проходить по тем же избирательным спискам, которые использовались и в первом туре.

Напомним, 20 октября, с первого тура выборов, были избраны 515 примаров.