ЦИК: В день выборов на всех избирательных участках будет работать система видеонаблюдения

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отмечает, что система видеонаблюдения не подключена к Интернету и будет работать только в день выборов, 20 октября.

По данным пресс-службы ЦИК, система видеонаблюдения будет запущена с момента подготовки избирательных участков (опечатывание избирательных урн, проверка наличия избирательных списков, бюллетеней и штампов) и до того, как на участок зайдет первый избиратель, после чего она будет отключена. По завершении процесса голосования работа системы видеонаблюдения будет возобновлена. Она будет функционировать во время подсчёта и суммирования голосов, после чего ее отключат.

Видеокамеры, установленные на избирательных участках для регистрации хода голосования и подведения результатов, будут одним из элементов, способствующих прозрачности процесса. Стоит отметить, что видеонаблюдение не будет использовано в случае голосования с помощью переносной урны и по месту жительства избирателя.

ЦИК отмечает, что установка видеокамер на избирательных участках не ставит под угрозу тайну голосования. Изображения не будут передаваться онлайн, а храниться на отдельном устройстве. В случае возможных избирательных судебных тяжб записи будут использоваться в качестве доказательства при рассмотрении и разрешении споров.