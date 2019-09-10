ЦИК утвердила мандаты двух новых депутатов ПСРМ

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Центральная избирательная комиссия утвердила два новых депутатских мандата. Они принадлежат Партии социалистов. Решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Таким образом, новыми депутатами ПСРМ станут Алла Дарованная и Владимир Цуркан. Они пополнят фракцию Партии социалистов вместо сдавших мандаты Виктора Гайчука, который стал советником президента и секретарем Высшего совета безопасности, и Владимира Цуркана, ставшего председателем КС.

Мандаты двух новых депутатов предстоит утвердить и Конституционному суду.

Коллаж: realitatea.md.