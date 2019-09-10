ЦИК утвердила мандаты двух новых депутатов ПСРМ

ЦИК утвердила мандаты двух новых депутатов ПСРМ

Центральная избирательная комиссия утвердила два новых депутатских мандата. Они принадлежат Партии социалистов. Решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК. 

Таким образом, новыми депутатами ПСРМ станут Алла Дарованная и Владимир Цуркан. Они пополнят фракцию Партии социалистов вместо сдавших мандаты Виктора Гайчука, который стал советником президента и секретарем Высшего совета безопасности, и Владимира Цуркана, ставшего председателем КС.

Мандаты двух новых депутатов предстоит утвердить и Конституционному суду.

Коллаж: realitatea.md.

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