ЦИК утвердил модели некоторых бюллетеней для голосования: какого они будут цвета

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Центральная избирательная комиссия утвердила модели трех из четырех бюллетеней для голосования, которые будут предложены гражданам на парламентских выборах и консультативном референдуме 24 февраля.

Бюллетени для голосования по одномандатным округам будут фиолетового цвета. Электоральные конкуренты будут представлены в них в том порядке, который определила жеребьевка, проведенная избирательными окружными советами.

Для консультативного референдума были утверждены две модели бюллетеней. Они будут напечатаны на матовой бумаге. Бюллетень с вопросом “Вы поддерживаете сокращение числа депутатов парламента со 101 до 61?” будет бледно-желтого цвета, а бюллетень “Вы поддерживаете отзыв депутатов с должности, если они не справляются со своими обязанностями?” будет бежевого цвета.

Бюллетень для голосования по общенациональному округу будет утвержден на одном из заседаний ЦИК в начале февраля, пишет tv8.md.