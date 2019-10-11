ЦИК: Суббота – последний день, когда электоральные конкуренты могут отказаться от участия в выборах или изменить списки

Центральная избирательная комиссия сообщает, что суббота, 12 октября, – последний день, когда конкуренты на выборах могут отозвать свою кандидатуру на должность примара или советника.
В то же время это последний день для внесения изменений в списки кандидатов на должности советников, зарегистрированных в предвыборной гонке. Согласно законодательству, не позднее, чем за 7 дней до дня выборов, электоральный конкурент, который зарегистрировал список кандидатов на должности местных советников, может запросить внесение изменений в этот список, но только в пределах количества зарегистрированных за 30 дней до дня выборов кандидатов, а именно:
- замену кандидат из зарегистрированного списка путем его исключения и назначения другого;
- замену порядка кандидатов в списке или исключение кандидата из зарегистрированного списка;
- отзыв всего списка кандидатов.
После истечения указанного срока регистрация электорального конкурента может быть аннулирована только тем избирательным органом, который его зарегистрировал, на основании решения суда.