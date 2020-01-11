ЦИК создала избирательный совет для парламентских выборов в Хынчештах

ЦИК создала избирательный совет для парламентских выборов в Хынчештах

Центральная избирательная комиссия создала избирательный совет по одномандатному округу №38 в Хынчештах для организации и проведения новых парламентских выборов 15 марта.

В соответствии с решением ЦИК, секретарь окружного совета Хынчешт должен созвать первое заседание окружного избирательного совета не позднее, чем сегодня, 11 января. Затем избирательный орган изберёт тайным голосованием председателя, вице-председателя и секретаря, передаёт moldpres.md. После этой процедуры будет обнародована информация о месте, дате и времени получения документов для регистрации конкурентов на выборах.

Избирателей округа №38 ждут 15 марта на выборах после того, как депутат Александру Ботнарь, избранный 24 февраля 2019 года, подал в отставку в пользу должности примара Хынчешт. О включении в борьбу за кресло народного избранника объявили представители ряда политических партий.

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