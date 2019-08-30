ЦИК создал окружные избирательные советы второго уровня

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Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании приняла решение создать 35 окружных избирательных советов второго уровня для всеобщих местных выборов 20 октября 2019 года.

Согласно закону, советы состоят из нечетного числа членов, не менее 7 и не более 11 человек, из которых не менее трех человек с высшим юридическим образованием или с образованием в области госуправления. Члены избирательных органов должны избрать тайным голосованием председателя, вице-председателя и секретаря. После этой процедуры советы обнародуют информацию о месте, дате и времени получения регистрационных документов в качестве конкурента на выборах.

Кроме того, ЦИК постановил, что до 14 сентября избирательные советы создадут избирательные участки, а до 24 сентября будут созданы избирательные бюро участков для голосования.

Напомним, в результате местных выборов 20 октября 2019 года будут избраны 898 мэров и 11 580 местных советников.