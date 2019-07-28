ЦИК решит в понедельник, когда пройдут выборы по трем округам после того, как избранные по ним депутаты сдали мандаты

Центральная избирательная комиссия соберется в понедельник, 29 июля, чтобы установить дату парламентских выборов по округам, после того, как избранные по ним депутаты сдали свои мандаты.
Речь идет об округе №33, где выиграл Андрей Нэстасе, №48, где был избран Виорел Мельник, и №50, где победила Майя Санду. Все трое сдали свои мандаты накануне.
Согласно смешанной избирательной системе, депутаты, избранные по одномандатным округам, не могут быть заменены другим образом, кроме как проведением других выборов.
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