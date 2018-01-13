ЦИК: Референдума об отмене смешанной системы не будет из-за многочисленных ошибок в пакете документов

Кроме того, на решение повлияли и рекомендации Венецианской комиссии.

Центральная избирательная комиссия прокомментировала решение отказать в проведении референдума об отмене смешанной системы голосования. По словам представителей ЦИК, пакет документов полон ошибок и противоречит рекомендациям Венецианской комиссии, сообщает vesti.md.

Так, одним из процедурных нарушений является тот факт, что после уведомления примэрии о месте и дате проведения заседания инициативной группы, не был соблюден требуемый срок в 10 дней для его организации.

Другим выявленным нарушением является указание одного человека в списке членов инициативной группы дважды. Кроме того, из 744 человек, заявления о согласии и копии документов, удостоверяющих личность, представили только 726 человек.

Несоответствия были выявлены и в избрании председателя, вице-председателей и Исполнительного комитета. Обнаружены были также расхождения между текстом законопроекта, предложенного для проведения референдума, и тем, который был представлен Центральной избирательной комиссии.

Еще одним весомым аргументом стало то, что, согласно Кодексу добросовестной практики по избирательным вопросам, принятому Венецианской комиссией, избирательная система не должны меняться в случае, если до выборов осталось менее года. А, как известно, в этом году должны состоятся очередные парламентские выборы.

Таким образом, исходя из вышеуказанных аргументов, Центризбирком принял решение отклонить заявление инициативной группы о проведении референдума.