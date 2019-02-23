ЦИК рассказал, в каких случаях наблюдатели и представители СМИ могут регистрировать ход выборов на избирательном участке

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Центральная избирательная комиссия обращает внимание на тот факт, что в день выборов на избирательном участке наблюдатели и представители СМИ могут делать видео- и аудиозаписи избирательного процесса только с предварительного уведомления президента избирательного органа и без ущерба для безопасности голосования.

В соответствии с законом о выборах наблюдатели также имеют право:

не участвуя в самом процессе, помогать на всех собраниях избирательных органов контролировать, опечатывать и вскрывать урны для голосования, подсчитывать голоса, проводить операции с избирательными списками, бюллетенями для голосования, составлять протоколы результатов выборов;

информировать председателя избирательного органа о нарушениях, отмеченных в ходе избирательного процесса;

иметь доступ ко всей предвыборной информации, спискам избирателей, протоколам, составленным избирательными органами;

получать копии протоколов, составленных избирательными органами;

в случае необходимости воспользоваться услугами переводчиков, которые не будут вмешиваться в избирательный процесс или другие избирательные действия, проводимые избирательными органами;

предпринимать другие действия, не противоречащие действующему законодательству.

местные наблюдатели могут подать жалобы на выявленные нарушения, которые рассматриваются председателем избирательного органа, с обязательным уведомлением о решении автора жалобы.

Стоит напомнить, что если в день голосования наблюдатели будут замечены в нарушении избирательных правил, они подлежат немедленному удалению с избирательного участка по указанию председателя избирательного органа, что подтверждается подписанным им протоколом.